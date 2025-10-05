Megafraude bij Melkcentrale: acht verdachten aangehouden voor SRD 17 miljoen

In de grootschalige fraudezaak bij Melkcentrale N.V. heeft de politie acht verdachten opgepakt,

waaronder een onderdirecteur van het bedrijf. Onderzoek wees uit dat ruim 4.000 zakken

melkpoeder, met een totale waarde van SRD 17,1 miljoen, zijn verduisterd.

De zaak kwam aan het licht na een aangifte op 29 augustus. Na belastende verklaringen van een

medewerker werden de verdachten aangehouden: A.M., M.G., B.A., R.S., R.V., S.A., S.V. en

S.R., waarvan twee vrouwen. Zeven verdachten zijn in verzekering gesteld; één man werd na

verhoor vrijgelaten.

Kort daarna werd nog een medewerker opgespoord en aangehouden. Het onderzoek naar de

omvang van de fraude en mogelijke betrokkenheid van anderen gaat door.