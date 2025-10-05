Suriname zet historische stap met financiering GranMorgu olieproject

Suriname boekt een historische mijlpaal met de financiering van het GranMorgu-project in Block 58

Het offshore olieveld, geleid door TotalEnergies, zal vanaf 2028 dagelijks 220.000 vaten olie

produceren. Met een investering van ruim 10 miljard dollar en een geschatte reserve van 760

miljoen vaten, kan het project het BBP verdrievoudigen en grote impulsen geven aan onderwijs,

zorg en infrastructuur.

Staatsolie, dat een 20% belang heeft, sloot in mei 2025 een lening van 1,6 miljard dollar af, de

grootste in de geschiedenis van Suriname. Deze prestatie leverde het bedrijf de titel ‘Loan of the

Year’ op bij de LatinFinance Awards. Directeur Annand Jagesar noemt de financiering een

enorme stap voor de Surinaamse economie: “Het is een gigantisch bedrag, zeker in verhouding

tot onze economie.”

De lening kwam tot stand met steun van 18 internationale banken, waaronder Deutsche Bank en

African Export-Import Bank. Het project creëert naar verwachting 6.000 banen en zet met een

volledig elektrische installatie zonder routineafbranding een nieuwe standaard voor duurzame

olieproductie.

Met deze financiering verstevigt Suriname zijn positie als opkomende en verantwoorde

olieproducent in de regio.