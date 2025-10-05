Hamas verwerpt VS-voorstel voor Gaza

Hamas heeft het 20-puntenplan van de VS afgewezen, omdat het volgens de beweging vooral
Israël bevoordeelt en onvoldoende aandacht besteedt aan Palestijnse belangen.
Een belangrijk twistpunt is de ontwapeningseis van Hamas en de rol van internationale
toezichthouders in Gaza. Binnen de beweging bestaat verdeeldheid: sommige leiders overwegen
een voorwaardelijke acceptatie, anderen verwerpen het plan volledig.
Het voorstel, gepresenteerd door president Donald Trump en premier Netanyahu, omvat onder
meer een wapenstilstand, vrijlating van gijzelaars en een tijdelijk internationaal bestuur. Het
Witte Huis waarschuwt voor zware consequenties bij afwijzing.
Ondertussen gaan de gevechten door, met luchtaanvallen die tientallen slachtoffers eisen en de
humanitaire situatie verder verslechteren.