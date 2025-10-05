SoZaVo introduceert Moni Karta voor efficiëntere sociale dienstverlening

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is officieel gestart met de

uitgifte van de Moni Karta, een digitale kaart die burgers beter en eenvoudiger toegang biedt tot

sociale voorzieningen. De lancering vond plaats op donderdag 2 oktober 2025 bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken (KKF).

De distributie begint in Paramaribo en wordt daarna gefaseerd uitgebreid naar de overige

districten. In Brokopondo en Sipaliwini ontvangen cliënten vooralsnog hun uitkering contant,

vanwege praktische uitdagingen. De kaart is echter al deels ingevoerd en zal stapsgewijs volledig

worden uitgerold.

Volgens minister Diana Pokie fungeert de Moni Karta als een bankpas waarop sociale

uitkeringen zoals Algemene Kinderbijslag (AKB), AOV, MmeB, ZwHh en

Koopkrachtversterking (KKV) worden gestort. Ook achterstallige betalingen van 2022 tot 2025

worden via dit systeem uitgekeerd.

De minister benadrukte dat de Moni Karta bijdraagt aan snellere dienstverlening, transparantie

en zelfredzaamheid van burgers. Een speciaal team is ingesteld om problemen direct op te

lossen. Daarnaast wordt het Beneficiary Information System (BIS) opgeschoond en verbeterd,

met de invoering van een sociaal registratienummer om misbruik te voorkomen.

“Sociale uitkeringen zijn tijdelijke ondersteuning, geen vervanging van een salaris. Ons beleid

richt zich op gezinnen helpen om zelfstandig en actief deel te nemen aan het economisch leven.

De Moni Karta is een belangrijke eerste stap richting modernisering en gerichte ondersteuning,”

aldus minister Pokie.