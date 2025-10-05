Gewapende overvaller berooft supermarkt en Suribetshop

Een supermarkt met woning en een Suribetshop aan de Nieuw Charlesburgweg is

woensdagavond het doelwit geworden van een gewapende overval. Een man bedreigde de

aanwezigen met een vuurwapen en dwong hen de dagopbrengst af te geven.

De overval vond kort na sluitingstijd plaats. Het eerste slachtoffer, dat achter de kassa stond,

moest het kasgeld in een zwarte zak stoppen. Toen het tweede slachtoffer arriveerde na het

afsluiten van de Suribetshop, werd ook hij onder schot gehouden en gedwongen zijn

dagopbrengst af te staan.

Na de daad verdween de overvaller, en het is nog onbekend met welk voertuig hij is gevlucht. De

politie is een onderzoek gestart naar de zaak.