Suriname en UNDP versterken partnerschap voor duurzame ontwikkeling

President Jennifer Simons ontving op donderdag 2 oktober 2025 Katy Thompson, de UNDP-

vertegenwoordiger voor Suriname en Guyana, voor een kennismakingsbezoek op het Kabinet

van de President. Het gesprek stond in het teken van het verdiepen van de samenwerking tussen

Suriname en het United Nations Development Programme (UNDP). Ook minister Melvin Bouva

van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) was aanwezig.

Volgens minister Bouva bevestigde de ontmoeting de hechte relatie en succesvolle

samenwerking tussen Suriname en de UNDP. Tijdens het overleg kwamen verschillende

prioriteiten aan bod, waaronder decentralisatie, economische hervorming en duurzaam

milieubeleid.

President Simons benadrukte de waardevolle expertise van de UNDP op het gebied van

decentralisatie, met name op het vlak van lokale bestuursversterking en wetgeving. Daarnaast

werd gesproken over het verbeteren van de ease of doing business, om een gunstiger klimaat te

creëren voor ondernemerschap en investeringen.

Ook klimaat en milieu vormden een belangrijk thema. Minister Bouva citeerde de president:

“Wij hebben ons bos, wij behouden het, en wij willen samen met de UNDP bekijken hoe wij dat

duurzaam kunnen vertalen naar ontwikkeling.”

De UNDP-vertegenwoordiger zegde toe Suriname verder te ondersteunen binnen het UNDP

Country Programme, door gebruik te maken van het internationale netwerk en de expertise van

de organisatie. In het licht van een wereldwijd krimpend ontwikkelingsbudget werd tevens

gesproken over nieuwe vormen van samenwerking, waaronder kennisuitwisseling en

capaciteitsversterking.

Met dit overleg zetten Suriname en de UNDP een volgende stap in hun gezamenlijke inzet voor

duurzame ontwikkeling, goed bestuur en economische weerbaarheid.