Hamas verwerpt VS-voorstel voor Gaza

Hamas heeft het 20-puntenplan van de VS afgewezen, omdat het volgens de beweging vooral

Israël bevoordeelt en onvoldoende aandacht besteedt aan Palestijnse belangen.

Een belangrijk twistpunt is de ontwapeningseis van Hamas en de rol van internationale

toezichthouders in Gaza. Binnen de beweging bestaat verdeeldheid: sommige leiders overwegen

een voorwaardelijke acceptatie, anderen verwerpen het plan volledig.

Het voorstel, gepresenteerd door president Donald Trump en premier Netanyahu, omvat onder

meer een wapenstilstand, vrijlating van gijzelaars en een tijdelijk internationaal bestuur. Het

Witte Huis waarschuwt voor zware consequenties bij afwijzing.

Ondertussen gaan de gevechten door, met luchtaanvallen die tientallen slachtoffers eisen en de

humanitaire situatie verder verslechteren.