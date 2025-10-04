Suriname en Canada versterken samenwerking op economische en educatieve agenda

President Jennifer Simons ontving op donderdag 2 oktober 2025 de niet-residerende
ambassadeur van Canada, Sébastien Sigouin, voor een kennismakingsbezoek op het Kabinet van
de President. Ook minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en
Samenwerking (BIS) was aanwezig. Het onderhoud verliep in een hartelijke en constructieve
sfeer, waarbij verschillende concrete samenwerkingsgebieden werden besproken.
Voorafgaand aan de ontmoeting met de president had ambassadeur Sigouin een gesprek met
minister Bouva op het BIS-hoofdkantoor. Tijdens zijn bezoek aan Suriname staan meerdere
ontmoetingen met bewindspersonen gepland, gericht op het versterken van de bilaterale
betrekkingen met de nieuwe regering onder leiding van president Simons.
Een belangrijk thema tijdens het overleg was de economische agenda van Suriname. President
Simons benadrukte de noodzaak van samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs
(vocational training), een domein waarin Canada ruime ervaring heeft. Dit sluit aan bij haar
streven naar diversificatie van de economie en versterking van de arbeidsmarktcompetenties.
Minister Bouva gaf aan dat ook is gesproken over investeringsmogelijkheden voor Canadese
bedrijven, die groeiende interesse tonen in Suriname en de regio. Daarnaast kwamen klimaat- en
milieukwesties aan bod, waaronder het behoud van het Surinaamse bos in combinatie met
eerlijke compensatie.
“De gesprekken verliepen in een positieve sfeer en hebben geleid tot het voornemen om op korte
termijn een aantal concrete samenwerkingsprojecten op te starten,” aldus minister Bouva.
Met dit kennismakingsbezoek wordt een nieuwe impuls gegeven aan de samenwerking tussen
Suriname en Canada, met nadruk op onderwijs, investeringen, milieu en duurzame ontwikkeling.