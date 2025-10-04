Suriname en Canada versterken samenwerking op economische en educatieve agenda

President Jennifer Simons ontving op donderdag 2 oktober 2025 de niet-residerende

ambassadeur van Canada, Sébastien Sigouin, voor een kennismakingsbezoek op het Kabinet van

de President. Ook minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en

Samenwerking (BIS) was aanwezig. Het onderhoud verliep in een hartelijke en constructieve

sfeer, waarbij verschillende concrete samenwerkingsgebieden werden besproken.

Voorafgaand aan de ontmoeting met de president had ambassadeur Sigouin een gesprek met

minister Bouva op het BIS-hoofdkantoor. Tijdens zijn bezoek aan Suriname staan meerdere

ontmoetingen met bewindspersonen gepland, gericht op het versterken van de bilaterale

betrekkingen met de nieuwe regering onder leiding van president Simons.

Een belangrijk thema tijdens het overleg was de economische agenda van Suriname. President

Simons benadrukte de noodzaak van samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs

(vocational training), een domein waarin Canada ruime ervaring heeft. Dit sluit aan bij haar

streven naar diversificatie van de economie en versterking van de arbeidsmarktcompetenties.

Minister Bouva gaf aan dat ook is gesproken over investeringsmogelijkheden voor Canadese

bedrijven, die groeiende interesse tonen in Suriname en de regio. Daarnaast kwamen klimaat- en

milieukwesties aan bod, waaronder het behoud van het Surinaamse bos in combinatie met

eerlijke compensatie.

“De gesprekken verliepen in een positieve sfeer en hebben geleid tot het voornemen om op korte

termijn een aantal concrete samenwerkingsprojecten op te starten,” aldus minister Bouva.

Met dit kennismakingsbezoek wordt een nieuwe impuls gegeven aan de samenwerking tussen

Suriname en Canada, met nadruk op onderwijs, investeringen, milieu en duurzame ontwikkeling.