Regering verheft toerisme tot strategische groeipijler

President Jennifer Simons heeft tijdens haar jaarrede aangekondigd dat toerisme wordt

uitgeroepen tot een strategische sector binnen Surinames nationale ontwikkelingsagenda.

Volgens haar ligt de ware rijkdom van het land niet alleen in de mijnbouw, maar juist in de

natuur en cultuur, die internationaal steeds meer waardering krijgen.

De regering wil inzetten op duurzaam high-end ecotoerisme en avontuurlijk toerisme, waarbij

natuurbehoud en werkgelegenheid hand in hand gaan. Ook het Surinaamse erfgoed krijgt een

prominente plaats. Zo kondigde Simons de introductie aan van een jaarlijkse Heritage Month,

bewust gepland in het toeristisch hoogseizoen. Deze maand moet uitgroeien tot een nationaal en

internationaal evenement met erfgoedroutes, gemeenschapsactiviteiten, storytelling en creatieve

productontwikkeling.

De Suriname Toerisme Autoriteit (STA) zal een centrale rol spelen bij de uitvoering van dit

beleid. Met de goedkeuring van de wet en de installatie van de Raad van Toezicht wordt de STA

volledig operationeel. De regering introduceert daarnaast een toeristenbelasting, waarvan de

opbrengsten worden ingezet voor standaardisering, marketing, productontwikkeling en

datagedreven beleid.

President Simons benadrukte dat toerisme moet uitgroeien tot een structurele motor van

economische diversificatie. De ambitie is om de bijdrage van de sector aan het Bruto

Binnenlands Product (BBP) te verhogen van 6,8% naar circa 10%, wat duizenden directe en

indirecte banen kan opleveren.

“Als wij willen dat de wereld Suriname ontdekt, moeten wij eerst zelf opnieuw geloven in de

rijkdom die wij bezitten,” aldus president Simons.