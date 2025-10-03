Regering verheft toerisme tot strategische groeipijler

President Jennifer Simons heeft tijdens haar jaarrede aangekondigd dat toerisme wordt
uitgeroepen tot een strategische sector binnen Surinames nationale ontwikkelingsagenda.
Volgens haar ligt de ware rijkdom van het land niet alleen in de mijnbouw, maar juist in de
natuur en cultuur, die internationaal steeds meer waardering krijgen.
De regering wil inzetten op duurzaam high-end ecotoerisme en avontuurlijk toerisme, waarbij
natuurbehoud en werkgelegenheid hand in hand gaan. Ook het Surinaamse erfgoed krijgt een
prominente plaats. Zo kondigde Simons de introductie aan van een jaarlijkse Heritage Month,
bewust gepland in het toeristisch hoogseizoen. Deze maand moet uitgroeien tot een nationaal en
internationaal evenement met erfgoedroutes, gemeenschapsactiviteiten, storytelling en creatieve
productontwikkeling.
De Suriname Toerisme Autoriteit (STA) zal een centrale rol spelen bij de uitvoering van dit
beleid. Met de goedkeuring van de wet en de installatie van de Raad van Toezicht wordt de STA
volledig operationeel. De regering introduceert daarnaast een toeristenbelasting, waarvan de
opbrengsten worden ingezet voor standaardisering, marketing, productontwikkeling en
datagedreven beleid.
President Simons benadrukte dat toerisme moet uitgroeien tot een structurele motor van
economische diversificatie. De ambitie is om de bijdrage van de sector aan het Bruto
Binnenlands Product (BBP) te verhogen van 6,8% naar circa 10%, wat duizenden directe en
indirecte banen kan opleveren.
“Als wij willen dat de wereld Suriname ontdekt, moeten wij eerst zelf opnieuw geloven in de
rijkdom die wij bezitten,” aldus president Simons.