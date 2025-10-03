SAO versterkt kwaliteit met Micro-Credential-certificering en nieuwe samenwerking

De toepassing van het Micro-Credential-systeem vormt volgens de onderminister een belangrijk

kwaliteitskeurmerk binnen het beroepsonderwijs. Deze certificering bewijst dat deelnemers niet

alleen over theoretische kennis beschikken, maar ook aantoonbaar vakbekwaam zijn op de

werkvloer.

De onderminister feliciteerde de SAO met het succes van de training en prees de vijf deelnemers

die officieel hun certificering hebben behaald. Tevens sprak hij zijn waardering uit voor het

donerende bedrijf, dat met een waardevolle bijdrage heeft bijgedragen aan de upgrading van de

praktijkfaciliteiten van de SAO. Hij sprak de hoop uit dat meer bedrijven dit voorbeeld zullen

volgen en actief zullen investeren in vakgericht onderwijs.

Als onderdeel van de ceremonie vond ook de ondertekening van een

samenwerkingsovereenkomst plaats tussen de directie van de SAO en de Shaike’s Group, gericht

op verdere versterking van praktijkgericht onderwijs en arbeidsmobilisatie.