President Simons kondigt onderwijsvernieuwing aan

President Jennifer Simons heeft in haar jaarrede onderwijs uitgeroepen tot sleutel voor

vooruitgang en sociale rechtvaardigheid. De regering wil dat geen enkel kind achterblijft, en start

in 2026 met een reeks hervormingen.

Vanaf nu begint het schooljaar elk jaar op 1 oktober, wat volgens de president meer orde en

zekerheid brengt voor ouders, leerlingen en leerkrachten. De regering werkt aan tijdige

benoemingen, voldoende leermiddelen en schooltransport.

In 2026 wordt een nationale onderwijsconferentie gehouden om een nieuwe onderwijswet en

duurzame financiering vast te stellen. Daarnaast wordt het schoolvoedingsprogramma verbeterd,

zodat elk kind toegang heeft tot een voedzame maaltijd.

De hervormingen richten zich ook op beroeps- en technisch onderwijs, met nadruk op sectoren

als olie en gas, landbouw, zorg en ICT, en op versterking van het hoger onderwijs.

Verder komt er een nationaal programma voor lerarentraining en beloningshervorming, met extra

aandacht voor docenten in het binnenland. “Onderwijs is de pijler waarop de toekomst van ons

land rust,” aldus Simons.