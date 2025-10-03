Maduro dreigt met noodtoestand na escalatie met VS

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft aangekondigd dat hij bereid is een

noodtoestand af te kondigen wegens de dreiging van Amerikaanse agressie. Dit volgt op

dodelijke aanvallen van de VS op Venezolaanse boten die Washington als drugsvloten

bestempelt.

In een televisietoespraak zei Maduro dat een consultatieproces is gestart om een noodtoestand uit

te roepen om “het volk, de vrede en de stabiliteit” te beschermen. Eerder tekende hij een decreet

dat hem bijzondere bevoegdheden geeft, waaronder het mobiliseren van soldaten en het

toewijzen van militaire controle over de olie-industrie en openbare diensten.

De spanningen liepen verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump oorlogsschepen,

een kernonderzeeër en F-35’s naar het Caribisch gebied stuurde in de grootste Amerikaanse

marineoperatie in de regio. Bij bombardementen op boten in internationale wateren kwamen

volgens Caracas minstens 17 Venezolanen om het leven.

Maduro verwierp de Amerikaanse beschuldigingen van grootschalige drugshandel en noemde de

aanvallen “een ongedekte oorlog”. Volgens VN-experts zouden de acties van de VS kunnen

worden beschouwd als buitengerechtelijke executies.

De noodbevoegdheden die Maduro zichzelf verleende, gelden 90 dagen en kunnen eenmaal

worden verlengd.