Suriname behoudt hoogste waardering in VS-rapport mensenhandel

Suriname heeft zijn Tier 1-status behouden in het jaarlijkse Trafficking in Persons Report van het

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze hoogste classificatie betekent dat het land

voldoet aan de internationale minimumnormen in de strijd tegen mensenhandel.

Volgens de Amerikaanse ambassade weerspiegelt de status de vooruitgang van het afgelopen

jaar: meer veroordelingen van mensenhandelaren, automatische juridische en medische hulp

voor slachtoffers, en versterkte samenwerking met internationale partners.

Tegelijkertijd wijst de ambassade op blijvende uitdagingen. Zo moet Suriname meer investeren

in anti-mensenhandelprogramma’s, betere training bieden aan rechters en opsporingsdiensten, en

slachtoffers vooral migranten actiever identificeren en beschermen.

De VS benadrukken dat zij de samenwerking met Suriname blijven ondersteunen. “Deze stappen

tonen aan dat Suriname vastberaden is de hoogste standaarden te hanteren bij de bescherming

van kwetsbare groepen,” aldus de ambassade.