UNDP en DC Boldewijn versterken samenwerking voor duurzaam Coronie

De nieuwe districtscommissaris van Coronie, Eric Boldewijn, heeft met het United Nations

Development Programme (UNDP) Suriname gesproken over lopende en geplande

milieuprojecten gericht op duurzame ontwikkeling in het district.

Centraal stond het Protection, Restoration and Sustainable Use of the Mangrove Forest

(PRSUMF)-project, dat door de EU wordt gefinancierd en in vijf kustdistricten wordt uitgevoerd.

De mangroven spelen een sleutelrol voor Coronie’s lokale economie, met name voor imkerij,

visserij en landbouw.

Daarnaast werd een voorstel besproken voor climate smart agriculture, ontwikkeld met het

Caribbean Community Climate Change Center (CCCCC), om de landbouw beter bestand te

maken tegen droogte en watertekorten.

“Het regent minder en de natuurlijke wateraanvoer neemt af,” aldus Boldewijn, die duurzame

oplossingen hoog op de agenda heeft staan.

UNDP benadrukte haar inzet voor capaciteitsopbouw en kleine subsidies voor lokale initiatieven.

Beide partijen willen de samenwerking versterken om Coronie veerkrachtiger te maken tegen

klimaatverandering en economische kansen te vergroten.