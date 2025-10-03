Suriname officieel malaria-vrij verklaard

Suriname is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan-Amerikaanse

Gezondheidsorganisatie (PAHO) officieel erkend als malaria-vrij. Minister André Misiekaba van

Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid nam in Washington het certificaat in ontvangst. Daarmee is

Suriname het eerste land in het Amazonegebied dat malaria volledig heeft uitgeroeid.

Rond 2000 kende Suriname nog circa 15.000 gevallen per jaar. Dankzij snelle diagnostiek,

behandeling door gezondheidswerkers, het gebruik van muskietennetten en intensieve

voorlichting is de ziekte stap voor stap teruggedrongen. In 2018 werd de Taskforce Malaria

Eliminatie opgericht om de laatste fase te begeleiden.

Minister Misiekaba sprak zijn waardering uit voor PAHO, WHO, USAID en alle nationale en

internationale partners. Hij benadrukte dat blijvende waakzaamheid nodig blijft vanwege

migratie, open grenzen en goudwinning.

Het Surinaamse succes geldt als voorbeeld voor andere landen in de regio en onderstreept dat

eliminatie van malaria mogelijk is, zelfs in uitdagende omstandigheden.