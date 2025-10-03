Suriname officieel malaria-vrij verklaard

Suriname is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan-Amerikaanse
Gezondheidsorganisatie (PAHO) officieel erkend als malaria-vrij. Minister André Misiekaba van
Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid nam in Washington het certificaat in ontvangst. Daarmee is
Suriname het eerste land in het Amazonegebied dat malaria volledig heeft uitgeroeid.
Rond 2000 kende Suriname nog circa 15.000 gevallen per jaar. Dankzij snelle diagnostiek,
behandeling door gezondheidswerkers, het gebruik van muskietennetten en intensieve
voorlichting is de ziekte stap voor stap teruggedrongen. In 2018 werd de Taskforce Malaria
Eliminatie opgericht om de laatste fase te begeleiden.
Minister Misiekaba sprak zijn waardering uit voor PAHO, WHO, USAID en alle nationale en
internationale partners. Hij benadrukte dat blijvende waakzaamheid nodig blijft vanwege
migratie, open grenzen en goudwinning.
Het Surinaamse succes geldt als voorbeeld voor andere landen in de regio en onderstreept dat
eliminatie van malaria mogelijk is, zelfs in uitdagende omstandigheden.