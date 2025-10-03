Wereldbank en PAHO: Zwakke eerstelijnszorg bedreigt levens en economie

Een nieuw rapport van de Wereldbank en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO)

waarschuwt dat een zwakke eerstelijnszorg (Primary Health Care, PHC) in Latijns-Amerika en

het Caribisch gebied kan leiden tot tienduizenden vermijdbare sterfgevallen en

miljardenverliezen voor de economie.

Volgens het rapport No Time to Wait kan een crisis die de eerstelijnszorg met 25–50% verzwakt,

binnen vijf jaar resulteren in 165.000 extra doden, waaronder 11.300 moeders en 10.000

kinderen. Ook dreigen 14 miljoen ongewenste zwangerschappen en economische verliezen tot 37

miljard dollar.

PAHO-directeur Jarbas Barbosa benadrukt dat sterke PHC cruciaal is: “Zonder veerkrachtige

eerstelijnszorg treft de volgende crisis opnieuw de armste gemeenschappen het hardst.”

De COVID-19-pandemie toonde volgens het rapport hoe kwetsbaar de regio is. Ondanks slechts

8,5% van de wereldbevolking, vond 30% van de wereldwijde COVID-19-sterfgevallen plaats in

deze regio.

De organisaties roepen regeringen op om meer te investeren in PHC, samenwerking tussen

sectoren te versterken en gemeenschappen actief te betrekken. Alleen zo kunnen levens én

economieën beter beschermd worden.