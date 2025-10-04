Jongeren beloond voor inzet bij “Krin Kondre” project

De jongeren die deze vakantie deelnamen aan het “Krin Kondre”

vakantiewerkgelegenheidsproject, zijn beloond voor hun inzet. Het ministerie van

Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) rondde op 1 oktober 2025 de uitbetaling af aan deelnemers in

de verschillende districten.

Elke jongere ontving SRD 3.500 en een waardebon van SRD 750 voor school- en

schoonmaakspullen. De waardebonnen zijn geschonken door de private sector, die ook eerder

ondersteuning bood tijdens het project.

President Jennifer Simons reikte persoonlijk tien bonnen uit en benadrukte het belang van

samenwerking: “Met hulp van de private sector kunnen we samen veel meer bereiken.”

Ook minister Lalinie Gopal sprak haar waardering uit voor de jongeren en riep hen op om

betrokken te blijven bij hun gemeenschap.

Het “Krin Kondre”-project bood honderden jongeren deze vakantie de kans om bij te dragen aan

hun omgeving en financiële steun te ontvangen voor het nieuwe schooljaar.