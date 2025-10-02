Santokhi: Oppositie wordt streng maar constructief

Ex-president en VHP-voorzitter Chan Santokhi is maandag beëdigd als lid van De Nationale

Assemblee (DNA). Hij benadrukte dat hij zijn rol in de oppositie zal invullen als “streng waar

nodig, maar altijd loyaal aan land en volk”.

Santokhi zei dat zijn terugkeer geen stap terug is, maar een nieuwe fase van dienstbaarheid. Met

meer dan 45.000 persoonlijke stemmen voelt hij zich verantwoordelijk voor al zijn kiezers en

voor alle Surinamers.

Als enige oppositiepartij zal de VHP kritisch maar constructief optreden. “Wij blokkeren niet om

te blokkeren, maar waken dat besluiten rechtvaardig en duurzaam zijn,” aldus Santokhi.

Hij riep daarnaast op tot dialoog en samenwerking met de regering en benadrukte het belang van

eenheid en beleid dat werkt in het belang van het volk.