President Simons: Gezondheidszorg krijgt broodnodige hervorming

President Jennifer Simons heeft in haar jaarrede aangekondigd dat de regering de
gezondheidszorg grondig zal hervormen. Volgens haar verkeert het stelsel in een “zorgwekkende
toestand” en vraagt het om structurele vernieuwing met nadruk op preventie, digitale zorg en
betere toegang tot medicijnen.
Simons wees op de hoge sterfte door hart- en vaatziekten, diabetes en kanker, die zowel gezinnen
als de economie zwaar treffen. Sterke eerstelijnszorg en gezondheidsvoorlichting moeten daarom
de basis vormen van het nieuwe beleid. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) wordt
hervormd tot een nationaal kenniscentrum voor onderzoek en gedragsverandering.
Het Staatsziekenfonds (SZF) wordt transparanter en efficiënter gemaakt, met nieuwe
financieringsmodellen en samenwerking met particuliere verzekeraars. Ook het Bedrijf
Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) krijgt meer slagkracht om de beschikbaarheid
en betaalbaarheid van medicijnen te garanderen.
Daarnaast investeert de regering in de operationalisering van ziekenhuizen in Albina, Wanica en
Atjoni en in betere zorg in bestaande instellingen. Er komen programma’s voor geestelijke
gezondheid, moeder- en kindzorg en de invoering van elektronische patiëntendossiers en
telezorg.
Om het tekort aan zorgpersoneel aan te pakken, belooft de regering betere arbeidsvoorwaarden,
loopbaanontwikkeling en samenwerking met buitenlandse partners. “Een gezond volk is de basis
voor ontwikkeling. Wij willen een zorgsysteem dat gezondheid beschermt, niet alleen
behandelt,” aldus Simons.