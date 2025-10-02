President Simons: Gezondheidszorg krijgt broodnodige hervorming

President Jennifer Simons heeft in haar jaarrede aangekondigd dat de regering de

gezondheidszorg grondig zal hervormen. Volgens haar verkeert het stelsel in een “zorgwekkende

toestand” en vraagt het om structurele vernieuwing met nadruk op preventie, digitale zorg en

betere toegang tot medicijnen.

Simons wees op de hoge sterfte door hart- en vaatziekten, diabetes en kanker, die zowel gezinnen

als de economie zwaar treffen. Sterke eerstelijnszorg en gezondheidsvoorlichting moeten daarom

de basis vormen van het nieuwe beleid. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) wordt

hervormd tot een nationaal kenniscentrum voor onderzoek en gedragsverandering.

Het Staatsziekenfonds (SZF) wordt transparanter en efficiënter gemaakt, met nieuwe

financieringsmodellen en samenwerking met particuliere verzekeraars. Ook het Bedrijf

Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) krijgt meer slagkracht om de beschikbaarheid

en betaalbaarheid van medicijnen te garanderen.

Daarnaast investeert de regering in de operationalisering van ziekenhuizen in Albina, Wanica en

Atjoni en in betere zorg in bestaande instellingen. Er komen programma’s voor geestelijke

gezondheid, moeder- en kindzorg en de invoering van elektronische patiëntendossiers en

telezorg.

Om het tekort aan zorgpersoneel aan te pakken, belooft de regering betere arbeidsvoorwaarden,

loopbaanontwikkeling en samenwerking met buitenlandse partners. “Een gezond volk is de basis

voor ontwikkeling. Wij willen een zorgsysteem dat gezondheid beschermt, niet alleen

behandelt,” aldus Simons.