Guiana Shield-landen versterken samenwerking tijdens strategische veiligheidsdialoog inCayenne

Op 25 en 26 september In Cayenne vond op 25 en 26 september de vierde editie van de
Strategische Dialoog van het Guiana Shield plaats. Deze bijeenkomst bracht vertegenwoordigers
uit Suriname, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië samen om gezamenlijke veiligheidsuitdagingen
in de regio te bespreken en strategieën te ontwikkelen voor een gecoördineerde aanpak.
Suriname werd vertegenwoordigd door een delegatie bestaande uit Kolonel M. van Huysduinen
(plaatsvervangend Bevelhebber), mr. H. Setrowidjojo (beleidsadviseur Defensie), majoor S.
Sewkaransing (beleidsadviseur Internationale Betrekkingen) en majoor R. Ganpat (hoofd Bureau
Militaire Zaken).
Tijdens de eerste dag stond het thema ‘Climate Defense’ centraal. Academici en
veiligheidsexperts gaven inzicht in de impact van klimaatverandering op veiligheid.
Klimaatverandering werd daarbij aangemerkt als een “bedreigingsvermenigvuldiger” die
bestaande risico’s in de regio versterkt. De deelnemers formuleerden gezamenlijke strategieën
om deze uitdagingen effectief aan te pakken.
Naast klimaatgerelateerde vraagstukken richtte de dialoog zich op grensoverschrijdende
dreigingen zoals drugshandel, illegale goudwinning en illegale visserij. Ook kwamen actuele
geopolitieke ontwikkelingen aan bod, waaronder het conflict tussen Rusland en Oekraïne, de
veranderende mondiale machtsverhoudingen, en het grensgeschil tussen Guyana en Venezuela
met de mogelijke gevolgen daarvan voor de regionale stabiliteit.
De landen benadrukten het belang van intensieve samenwerking binnen het Guiana Shield om
gezamenlijke dreigingen effectief het hoofd te bieden. Tijdens de sessies werden best practices
gedeeld, lopende initiatieven toegelicht en mogelijkheden besproken voor kennisuitwisseling,
trainingen en gezamenlijk optreden.
Met deze vierde editie onderstreept de strategische dialoog het groeiende besef dat regionale
samenwerking en informatie-uitwisseling cruciaal zijn voor het waarborgen van veiligheid en
stabiliteit in het Guiana Shield.