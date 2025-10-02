Guiana Shield-landen versterken samenwerking tijdens strategische veiligheidsdialoog inCayenne

Op 25 en 26 september In Cayenne vond op 25 en 26 september de vierde editie van de

Strategische Dialoog van het Guiana Shield plaats. Deze bijeenkomst bracht vertegenwoordigers

uit Suriname, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië samen om gezamenlijke veiligheidsuitdagingen

in de regio te bespreken en strategieën te ontwikkelen voor een gecoördineerde aanpak.

Suriname werd vertegenwoordigd door een delegatie bestaande uit Kolonel M. van Huysduinen

(plaatsvervangend Bevelhebber), mr. H. Setrowidjojo (beleidsadviseur Defensie), majoor S.

Sewkaransing (beleidsadviseur Internationale Betrekkingen) en majoor R. Ganpat (hoofd Bureau

Militaire Zaken).

Tijdens de eerste dag stond het thema ‘Climate Defense’ centraal. Academici en

veiligheidsexperts gaven inzicht in de impact van klimaatverandering op veiligheid.

Klimaatverandering werd daarbij aangemerkt als een “bedreigingsvermenigvuldiger” die

bestaande risico’s in de regio versterkt. De deelnemers formuleerden gezamenlijke strategieën

om deze uitdagingen effectief aan te pakken.

Naast klimaatgerelateerde vraagstukken richtte de dialoog zich op grensoverschrijdende

dreigingen zoals drugshandel, illegale goudwinning en illegale visserij. Ook kwamen actuele

geopolitieke ontwikkelingen aan bod, waaronder het conflict tussen Rusland en Oekraïne, de

veranderende mondiale machtsverhoudingen, en het grensgeschil tussen Guyana en Venezuela

met de mogelijke gevolgen daarvan voor de regionale stabiliteit.

De landen benadrukten het belang van intensieve samenwerking binnen het Guiana Shield om

gezamenlijke dreigingen effectief het hoofd te bieden. Tijdens de sessies werden best practices

gedeeld, lopende initiatieven toegelicht en mogelijkheden besproken voor kennisuitwisseling,

trainingen en gezamenlijk optreden.

Met deze vierde editie onderstreept de strategische dialoog het groeiende besef dat regionale

samenwerking en informatie-uitwisseling cruciaal zijn voor het waarborgen van veiligheid en

stabiliteit in het Guiana Shield.