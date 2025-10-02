Peru: Generatie Z leidt protesten tegen president Boluarte en corruptie

In de Peruaanse hoofdstad Lima zijn afgelopen weekend hevige protesten uitgebroken tegen het

bewind van president Dina Boluarte en het Congres. Volgens autoriteiten en

mensenrechtenorganisaties raakten minstens 19 mensen gewond, onder wie een politieagent en

een journalist.

De demonstraties, geleid door jongeren en transportarbeiders, richten zich tegen corruptie,

verplichte pensioenbijdragen en de toenemende georganiseerde misdaad. In delen van het

centrum van Lima kwam het tot confrontaties; demonstranten gooiden stenen en

molotovcocktails, terwijl de politie reageerde met traangas en rubberkogels.

De Nationale Coördinatie Mensenrechten (CNDDHH) beschuldigde de politie van buitensporig

geweld en riep op het recht op vreedzaam protest te respecteren. Volgens CNDDHH-advocaat

Mar Pérez was “er geen enkele rechtvaardiging voor het massaal inzetten van traangas.”

De sociale onrust nam toe nadat de regering begin september een wet aannam die alle Peruanen

boven de 18 verplicht zich aan te sluiten bij particuliere pensioenfondsen. De maatregel stuit op

fel verzet vanwege de hoge werkloosheid en informele sector.

De populariteit van Boluarte is sterk gedaald, terwijl ook het Congres kampt met lage

vertrouwenscijfers door aanhoudende corruptieschandalen. Intussen groeit de onrust door

afpersingen en moorden door criminele bendes, wat de stabiliteit van het land verder onder druk

zet.