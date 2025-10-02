Peru: Generatie Z leidt protesten tegen president Boluarte en corruptie

  • October 2, 2025

In de Peruaanse hoofdstad Lima zijn afgelopen weekend hevige protesten uitgebroken tegen het
bewind van president Dina Boluarte en het Congres. Volgens autoriteiten en
mensenrechtenorganisaties raakten minstens 19 mensen gewond, onder wie een politieagent en
een journalist.

De demonstraties, geleid door jongeren en transportarbeiders, richten zich tegen corruptie,
verplichte pensioenbijdragen en de toenemende georganiseerde misdaad. In delen van het
centrum van Lima kwam het tot confrontaties; demonstranten gooiden stenen en
molotovcocktails, terwijl de politie reageerde met traangas en rubberkogels.

De Nationale Coördinatie Mensenrechten (CNDDHH) beschuldigde de politie van buitensporig
geweld en riep op het recht op vreedzaam protest te respecteren. Volgens CNDDHH-advocaat
Mar Pérez was “er geen enkele rechtvaardiging voor het massaal inzetten van traangas.”

De sociale onrust nam toe nadat de regering begin september een wet aannam die alle Peruanen
boven de 18 verplicht zich aan te sluiten bij particuliere pensioenfondsen. De maatregel stuit op
fel verzet vanwege de hoge werkloosheid en informele sector.

De populariteit van Boluarte is sterk gedaald, terwijl ook het Congres kampt met lage
vertrouwenscijfers door aanhoudende corruptieschandalen. Intussen groeit de onrust door
afpersingen en moorden door criminele bendes, wat de stabiliteit van het land verder onder druk
zet.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)