Robinhood wint overtuigend slotduel in Caribbean Cup

Robinhood heeft de Concacaf Caribbean Cup in stijl afgesloten met een verdiende 2–0

overwinning op Mocca FC. Dankzij deze zege eindigt de Surinaamse kampioen als derde in

groep A. Mount Pleasant en OGM FC verzekerden zich van een plek in de volgende ronde.

De thuisploeg begon sterk en domineerde in de eerste helft met iets meer balbezit (55%).

Ondanks enkele goede mogelijkheden bleef de openingstreffer uit en gingen beide teams met een

0–0 stand de rust in.

Na de pauze nam Mocca FC het initiatief over en veroverde meer balbezit, maar het was

Robinhood dat toesloeg. In de 51e minuut haalde Murgillio Esajas hard uit van ongeveer twintig

meter en liet de doelman kansloos: 1–0.

Mocca FC probeerde daarna met fel en aanvallend spel terug te komen, maar Robinhood bleef

georganiseerd verdedigen en sloeg opnieuw toe in de 74e minuut. Na een vlotte combinatie

controleerde Dimitrio Andro de bal knap, draaide weg van zijn tegenstander en schoof beheerst

de 2–0 binnen.

Met deze overwinning neemt Robinhood op overtuigende wijze afscheid van het toernooi en kan

de ploeg met opgeheven hoofd terugkijken op haar Caribbean Cup-campagne.