Santokhi: “Als parlementariër staat het volksbelang voorop”

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft zondag, na de herdenking van partijicoon Jagernath

Lachmon, bevestigd dat hij binnenkort officieel zitting neemt in De Nationale Assemblée

(DNA). “Ik ben gekozen als volksvertegenwoordiger. Mijn verantwoordelijkheid is om het volk

te dienen, ook vanuit de oppositie,” zei Santokhi tegenover journalisten.

Als leider van de enige oppositiepartij ziet hij een zware taak weggelegd voor de VHP. In het

parlement wil hij zich vooral richten op dialoog, communicatie en bruggenbouw. “Je zit daar niet

als partijvoorzitter of gewezen president, maar als parlementariër. En dat vraagt een goede rol in

de zin van dialoog en communicatie.” Santokhi liet weten dat hij Assembleevoorzitter Ashwin

Adhin al een brief heeft gestuurd over zijn toelating; na het reces wordt een datum vastgesteld.

Verder benadrukte hij dat Suriname, hoe klein ook, een bijdrage kan leveren aan vrede in de

regio en de wereld. Daarbij verwees hij naar de nalatenschap van Lachmon en de actuele rol van

Suriname in internationale fora. “We moeten verschillen overstijgen en een nationale positie

innemen. Vrede begint in het hart, en dat is de boodschap die wij internationaal kunnen

uitdragen.”