Santokhi: “Als parlementariër staat het volksbelang voorop”

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft zondag, na de herdenking van partijicoon Jagernath
Lachmon, bevestigd dat hij binnenkort officieel zitting neemt in De Nationale Assemblée
(DNA). “Ik ben gekozen als volksvertegenwoordiger. Mijn verantwoordelijkheid is om het volk
te dienen, ook vanuit de oppositie,” zei Santokhi tegenover journalisten.
Als leider van de enige oppositiepartij ziet hij een zware taak weggelegd voor de VHP. In het
parlement wil hij zich vooral richten op dialoog, communicatie en bruggenbouw. “Je zit daar niet
als partijvoorzitter of gewezen president, maar als parlementariër. En dat vraagt een goede rol in
de zin van dialoog en communicatie.” Santokhi liet weten dat hij Assembleevoorzitter Ashwin
Adhin al een brief heeft gestuurd over zijn toelating; na het reces wordt een datum vastgesteld.
Verder benadrukte hij dat Suriname, hoe klein ook, een bijdrage kan leveren aan vrede in de
regio en de wereld. Daarbij verwees hij naar de nalatenschap van Lachmon en de actuele rol van
Suriname in internationale fora. “We moeten verschillen overstijgen en een nationale positie
innemen. Vrede begint in het hart, en dat is de boodschap die wij internationaal kunnen
uitdragen.”