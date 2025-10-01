President Simons presenteert koers 2026: natievorming, zorg, onderwijs en economischediversificatie centraal

President Jennifer Simons heeft maandag in De Nationale Assemblée haar eerste jaarrede
uitgesproken. De regering zet in op herstel van vertrouwen en perspectief, met nadruk op
natievorming, begrotingsdiscipline zonder belastingverhogingen, modernisering van de
rechtsstaat en versnelling van zorg- en onderwijsvernieuwing.
Simons kondigde onder meer een Heritage Month aan vanaf augustus 2026 om nationale
verbondenheid te versterken en Suriname internationaal te profileren. Daarnaast investeert de
regering in modernisering van rechtbanken, Openbaar Ministerie, veiligheidsdiensten en digitale
transparantie, inclusief real-time portalen, klokkenluidersbescherming en de Anti-Corruptie
Commissie.
In de gezondheidszorg ligt de focus op preventie, eerstelijnszorg, digitale zorg, hervorming van
SZF en BGVS, geestelijke gezondheidszorg en uitbreiding van regionale ziekenhuizen.
Onderwijs start voortaan op 1 oktober, krijgt een meerdaagse onderwijsconferentie en verbeterd
schoolvoedingsprogramma, met extra aandacht voor beroeps- en technisch onderwijs en
lerarenontwikkeling.
Economisch richt de regering zich op niet-mijnbouwsectoren zoals landbouw, bouw en toerisme,
met nadruk op local content in olie- en gassector, herstel van goudroyalties en lokale verwerking
van bauxiet. Infrastructuur, energie, water en milieu krijgen prioriteit via versterking van de
Oost-Westverbinding, SWM-capaciteit, energiezekerheid, natuurbescherming en collectieve
grondenrechten.
Simons sloot af: “Elke investering in Suriname moet ook een investering in Surinamers zijn.
Alleen in verbondenheid, respect en verantwoordelijkheid bloeit onze gemeenschap.”