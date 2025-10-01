President Simons presenteert koers 2026: natievorming, zorg, onderwijs en economischediversificatie centraal

President Jennifer Simons heeft maandag in De Nationale Assemblée haar eerste jaarrede

uitgesproken. De regering zet in op herstel van vertrouwen en perspectief, met nadruk op

natievorming, begrotingsdiscipline zonder belastingverhogingen, modernisering van de

rechtsstaat en versnelling van zorg- en onderwijsvernieuwing.

Simons kondigde onder meer een Heritage Month aan vanaf augustus 2026 om nationale

verbondenheid te versterken en Suriname internationaal te profileren. Daarnaast investeert de

regering in modernisering van rechtbanken, Openbaar Ministerie, veiligheidsdiensten en digitale

transparantie, inclusief real-time portalen, klokkenluidersbescherming en de Anti-Corruptie

Commissie.

In de gezondheidszorg ligt de focus op preventie, eerstelijnszorg, digitale zorg, hervorming van

SZF en BGVS, geestelijke gezondheidszorg en uitbreiding van regionale ziekenhuizen.

Onderwijs start voortaan op 1 oktober, krijgt een meerdaagse onderwijsconferentie en verbeterd

schoolvoedingsprogramma, met extra aandacht voor beroeps- en technisch onderwijs en

lerarenontwikkeling.

Economisch richt de regering zich op niet-mijnbouwsectoren zoals landbouw, bouw en toerisme,

met nadruk op local content in olie- en gassector, herstel van goudroyalties en lokale verwerking

van bauxiet. Infrastructuur, energie, water en milieu krijgen prioriteit via versterking van de

Oost-Westverbinding, SWM-capaciteit, energiezekerheid, natuurbescherming en collectieve

grondenrechten.

Simons sloot af: “Elke investering in Suriname moet ook een investering in Surinamers zijn.

Alleen in verbondenheid, respect en verantwoordelijkheid bloeit onze gemeenschap.”