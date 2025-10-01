Cacao maakt comeback: Suriname bouwt aan duurzame industrie

De eeuwenoude cacaosector van Suriname krijgt nieuw leven ingeblazen. Kwekers, telers en

verwerkers hebben zich verenigd in een cacaocluster en werken via duurzame teeltmethoden aan

een professionele cacao-industrie. “Er valt veel meer te halen uit de cacaovrucht,” zegt Ellen

Ligteringen, directeur van Tan Bun Skrati NV.

De ooit florerende sector stortte in aan het einde van de 19e eeuw. Met de oprichting van Tan

Bun Skrati in 2010 kwam er nieuw elan. Het bedrijf verwerkt cacao niet alleen tot traditionele

skrati, maar ook tot chocolade, cupcakes en cosmetische producten.

In 2023 werd binnen het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) een

cacaocluster gevormd. Ondersteund door IDB Lab en het SURGE-project van het ministerie van

EZOTI, wordt de sector nu versterkt via trainingen, kennisuitwisseling en matching grants.

Volgens Ligteringen is kleinschalige agroforestry de sleutel tot succes: “Cacao groeit het best in

combinatie met fruit en medicinale planten. Zo benut je het land duurzaam.” Ruim 50 telers

worden opgeleid in deze methode.

Een nieuw initiatief is de Cacao Educatietuin in West-Klaaskreek, waar telers en bezoekers leren

over de geschiedenis en toekomst van cacao.

Met het project ‘No Bean Left Behind’ onderzoeken Ligteringen en haar partner Rutger Lem hoe

ook schil, bast en wortels van de cacaoboom kunnen worden benut. Samen met wetenschapper

Victorine Pinas en experts van CELOS en SBB verkennen zij nieuwe toepassingen in voeding en

verzorging.

“Door kennis te delen en alles uit de cacaoboom te halen, bouwen we aan een duurzame

toekomst voor Surinaamse cacao,” aldus Ligteringen.