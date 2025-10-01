Goudprijs bereikt recordniveau: beste maand sinds 2011 in zicht

De goudprijs is dinsdag gestegen naar een nieuw recordniveau, nu beleggers vluchten naar

veilige havens te midden van vrees voor een Amerikaanse regeringsstilstand en verwachtingen

van verdere renteverlagingen door de Federal Reserve (Fed).

De spotprijs van goud steeg met 0,9% tot 3.866,90 dollar per ounce, goed voor een maandelijkse

winst van ruim 12% – de sterkste stijging sinds augustus 2011. Ook de Amerikaanse goudfutures

voor levering in december noteerden hoger, op 3.894,90 dollar.

Volgens marktanalist Tim Waterer (KCM Trade) is de grens van 4.000 dollar per ounce nu een

realistisch jaareinddoel. “Onzekerheid over de begroting en de verwachting van lagere rentes

blijven goud ondersteunen,” aldus Waterer.

De politieke impasse in Washington voedt de nervositeit. Zonder akkoord kan de

regeringsstilstand al woensdag ingaan, met gevolgen voor tal van overheidsdiensten.

Tegelijkertijd vergroten recente economische cijfers de kans op een renteverlaging. Handelaren

rekenen volgens CME FedWatch op een 89% kans dat de Fed tijdens haar volgende vergadering

de rente met 25 basispunten verlaagt.

De populariteit van goud wordt weerspiegeld in de SPDR Gold Trust, het grootste goudfonds ter

wereld, waarvan de voorraden maandag met 0,6% toenamen tot 1.011,73 ton, het hoogste niveau

sinds juli 2022.

Beleggers kijken nu uit naar nieuwe economische data waaronder vacatures, banenrapporten en

PMI-cijfers die meer duidelijkheid moeten geven over de gezondheid van de Amerikaanse

economie.

Ook zilver noteerde winst (+0,3% tot 47,05 dollar per ounce), terwijl platina (-0,5%) en

palladium (-0,1%) licht daalden.