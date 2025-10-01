Goudprijs bereikt recordniveau: beste maand sinds 2011 in zicht

De goudprijs is dinsdag gestegen naar een nieuw recordniveau, nu beleggers vluchten naar
veilige havens te midden van vrees voor een Amerikaanse regeringsstilstand en verwachtingen
van verdere renteverlagingen door de Federal Reserve (Fed).
De spotprijs van goud steeg met 0,9% tot 3.866,90 dollar per ounce, goed voor een maandelijkse
winst van ruim 12% – de sterkste stijging sinds augustus 2011. Ook de Amerikaanse goudfutures
voor levering in december noteerden hoger, op 3.894,90 dollar.
Volgens marktanalist Tim Waterer (KCM Trade) is de grens van 4.000 dollar per ounce nu een
realistisch jaareinddoel. “Onzekerheid over de begroting en de verwachting van lagere rentes
blijven goud ondersteunen,” aldus Waterer.
De politieke impasse in Washington voedt de nervositeit. Zonder akkoord kan de
regeringsstilstand al woensdag ingaan, met gevolgen voor tal van overheidsdiensten.
Tegelijkertijd vergroten recente economische cijfers de kans op een renteverlaging. Handelaren
rekenen volgens CME FedWatch op een 89% kans dat de Fed tijdens haar volgende vergadering
de rente met 25 basispunten verlaagt.
De populariteit van goud wordt weerspiegeld in de SPDR Gold Trust, het grootste goudfonds ter
wereld, waarvan de voorraden maandag met 0,6% toenamen tot 1.011,73 ton, het hoogste niveau
sinds juli 2022.
Beleggers kijken nu uit naar nieuwe economische data waaronder vacatures, banenrapporten en
PMI-cijfers die meer duidelijkheid moeten geven over de gezondheid van de Amerikaanse
economie.
Ook zilver noteerde winst (+0,3% tot 47,05 dollar per ounce), terwijl platina (-0,5%) en
palladium (-0,1%) licht daalden.