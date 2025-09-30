Schooljaar 2025/2026 van start in stad en binnenland op 1 oktober

  • September 30, 2025

De scholen in zowel de stad als het binnenland gaan 1 oktober officieel van start. Veel leerkrachten zijn inmiddels naar hun standplaats vertrokken.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinowC) benadrukt dat de regering werkt aan het oplossen van knelpunten, waaronder het dringende drinkwatervraagstuk in het binnenland.

MinowC spreekt vertrouwen uit dat met de gezamenlijke inzet van schooldirecties, leerkrachten en ouders, het nieuwe schooljaar succesvol zal verlopen. “Door samen te werken zorgen we voor een goede start voor alle leerlingen en studenten in het land,” aldus het ministerie.

