Escon 2025 trekt duizenden gamers en animefans naar Paramaribo

De tweede editie van de E-Sport Suriname Convention (Escon) heeft afgelopen weekend duizenden gamers en animefans naar de Assuria Highrise gelokt. Veel bezoekers verschenen in cosplay als hun favoriete game-, manga- of animekarakter. Hoogtepunt was de verkiezing van de beste cosplay, met opvallende verschijningen zoals Silk Spiderwoman, Chainsaw Girl, Ichigo en Doctor Doom.

Bezoekers van alle leeftijden namen deel aan videogame- en bordspeltoernooien, die live op groot scherm werden gevolgd. Ook educatieve activiteiten, zoals coderen en robotics, en interactieve demo’s van technologiebedrijven, trokken veel aandacht.

Organisator Issiah Roberts van E-Sports Suriname benadrukt dat Escon een veilige plek biedt voor de community om zichzelf te uiten en wijst op het belang van gezond gamen en professionele begeleiding voor serieuze gamers.

Bezoekers gaven aan dat het evenement stress verlagend werkt en strategisch denken stimuleert, terwijl het ook kansen biedt voor nieuwe vriendschappen en verbinding binnen de gaming-community.