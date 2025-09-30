Wereld Hart Dag: alert op een gezond hart

Op Wereld Hart Dag, 29 september, vragen gezondheidsorganisaties wereldwijd aandacht voor Hartgezondheid. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak, ook in Suriname, waar ze het merendeel van de sterfgevallen veroorzaken. Het thema van dit jaar, “Don’t Miss a Beat”, benadrukt het belang van preventie en alertheid.

Risicofactoren zoals roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding, weinig beweging, hoge bloeddruk, diabetes en hoog cholesterol verhogen de kans op hartinfarcten en beroertes. Dit jaar ligt de focus extra op obesitas, dat het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk vergroot.

Suriname zet in op gezonde leefstijl en betere zorgtoegang via het WHO HEARTS-initiatief, dat sinds 2022 wordt toegepast in de eerstelijnszorg. Zorgverleners worden getraind en protocollen voor bloeddruk en diabetes worden systematisch gevolgd, met recente toevoegingen zoals HEARTS-M voor mentale gezondheid.

Tips voor een gezond hart: Minstens 30 minuten beweging per dag; Gezonde voeding: meer groenten en fruit, minder zout, suiker en vet; Vermijd roken en beperk alcohol; Beheer stress; Meet regelmatig bloeddruk en cholesterol.