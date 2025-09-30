SMA viert 75 jaar met feestelijke autotocht

De Surinaamse Moeslim Associatie (SMA) heeft zondag haar jaarlijkse Mielaadoen Nabie-autotocht gehouden ter afsluiting van de viering van haar 75-jarig bestaan en de 1500e geboortedag van de profeet Mohammed. Ongeveer 150 versierde voertuigen trokken door Paramaribo naar het Islamitisch Centrum SMA aan de Livornoweg, begeleid door lofzangen en recitaties.

Hadji Faisel Bafati, tweede secretaris van de SMA, benadrukte het blijvende belang van de islamitische leer. “1500 jaar geleden is een boodschap gegeven die vandaag nog steeds actueel is, ook in Suriname,” zei hij.

Sinds 1949 heeft de SMA zich ontwikkeld tot een invloedrijke religieuze organisatie met 21 moskeeën, vijf scholen en een eigen centrum. Ondanks financiële uitdagingen en zorgen over jongeren blijft de SMA groeien. Voor 2026 staan de bouw van drie nieuwe moskeeën gepland, gefinancierd door leden en donateurs.

Tijdens de jubileumviering werden oprichter hadji Islam Ramdjan en religieus adviseur maulana Abdul Aleem Siddiqi postuum geëerd. Maulana Shah Mohammad Anas Noorani Siddiqui uit Mauritius hees de Surinaamse vlag en de SMA-vlag bij de hoofdmoskee.

De SMA kijkt tevreden terug op een intiem jubileum, gericht op leden en gemeenschap, en blijft inzetten op religieuze vorming en maatschappelijke betrokkenheid.