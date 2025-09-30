Suriname wandelt mee met wereldwijde Viksit Bharat Run

Suriname heeft zich vandaag aangesloten bij de wereldwijde Viksit Bharat Run, een initiatief van de Indiase regering waaraan ruim 150 steden wereldwijd deelnamen. De loop maakt deel uit van de Viksit Bharat 2047 Vision, de ambitie van premier Narendra Modi om India tegen 2047-100 jaar na de onafhankelijkheid, uit te bouwen tot een volledig ontwikkeld land.

Het evenement is onderdeel van het Sewa Pakhwada-programma (17 september t/m 2 oktober), dat in het teken staat van reinheid, nationale eenheid, gezondheid en Indiase waarden.

Volgens Prem Selwal, kanselier van de Indiase ambassade, namen Suriname en 129 andere landen op zondag deel. In Paramaribo liepen onder meer minister Adelien Wijnerman van Financiën & Planning en enkele NDP-topfunctionarissen mee. De korte route startte en eindigde op het Onafhankelijkheidsplein, waar deelnemers de belofte uitspraken “bij te dragen aan de Viksit Bharat-visie, ongeacht waar ik ben.”