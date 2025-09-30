Suriname versterkt regionale paraatheid tegen varkenspest

Suriname heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de regionale strijd tegen African Swine Fever (ASF) met een tweedaagse training op 15 en 16 september, georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De sessie maakte deel uit van het programma “Strengthening Surveillance and Response Capacity for African Swine Fever in the Caribbean Region”, uitgevoerd in samenwerking met het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), met steun van de USDA en CAHFSA. Ook vertegenwoordigers van Curaçao namen deel.

De training richtte zich op het versterken van surveillance-, diagnostiek- en responscapaciteiten bij ASF, een dodelijke varkensziekte die grote risico’s vormt voor de voedselzekerheid in de regio.

Volgens Ericka Calderón, projectmanager bij IICA, is “regionale samenwerking cruciaal om snelle detectie en bestrijding mogelijk te maken.” LVV-directeur Anand Chotkan benadrukte dat “ASF een ernstige bedreiging vormt voor de sector” en dat “kennisdeling essentieel is om uitbraken te voorkomen.”

Met dit initiatief versterkt Suriname zijn eigen weerbaarheid en die van CARICOM-lidstaten tegen toekomstige ASF-uitbraken.