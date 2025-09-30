Politie roept hulp in bij opsporing vermiste tiener uit Houttuin

De politie van Houttuin is een onderzoek gestart naar de vermissing van de 16-jarige Davijensa Tiapoe, van wie sinds zondag 21 september 2025 elk spoor ontbreekt.

Volgens de melding verliet Davijensa die ochtend rond 05.30 uur haar woning aan de Sieuwnandanstraat en keerde sindsdien niet meer terug.

Haar ongeruste familie deed diezelfde middag omstreeks 15.45 uur aangifte van vermissing, waarna de politie direct een zoekactie startte. Tot op heden heeft dit echter nog geen resultaat opgeleverd.

De politie roept een ieder die informatie heeft over de verblijfplaats van Davijensa dringend op om contact op te nemen met het politiebureau Houttuin of de politie van Suriname.