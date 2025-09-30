RGM Scholarship Program biedt jongeren uit Brokopondo en Sipaliwini nieuwe toekomstkansen

Jongeren uit de districten Brokopondo en Sipaliwini hebben via het ZiJin Rosebel Gold Mines (RGM) Scholarship Program 2025/2026 een unieke kans gekregen om hun studie volledig gefinancierd voort te zetten. Tijdens een feestelijke ceremonie in de Ballroom van Royal Torarica ondertekenden de geselecteerde studenten op 25 september hun beursovereenkomsten.

Het programma, dat deel uitmaakt van de maatschappelijke bijdrage van Rosebel Gold Mines N.V., voorziet in collegegeld, huisvesting en een eenmalige toelage voor studiebenodigdheden. De ondertekeningsceremonie werd bijgewoond door ministers, districtsfunctionarissen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Miquella Huur, prees het initiatief als een investering in de toekomst van het binnenland. “Deze beurs is meer dan financiële steun. Ze vormt een springplank voor jongeren om niet alleen hun eigen toekomst op te bouwen, maar ook die van hun gemeenschap,” aldus de bewindsvrouw.

Ook minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, moedigde de studenten aan om de kans ten volle te benutten. “Jullie zijn geselecteerd op basis van discipline en inzet. Gebruik deze gelegenheid om een voorbeeld te zijn voor anderen.”

De algemeen directeur van Rosebel Gold Mines, Qianjie Wang, benadrukte dat het programma niet alleen gericht is op onderwijs, maar ook op toekomstige werkgelegenheid binnen het bedrijf. “We investeren in menselijk kapitaal. Deze jongeren kunnen later bijdragen aan de ontwikkeling van zowel hun gemeenschap als ons bedrijf.”

Met de ondertekening van de contracten is een nieuwe lichting beurshouders officieel van start gegaan. Volgens minister Huur is het programma een belangrijk instrument om onderwijs, werkgelegenheid en ontwikkeling in de binnenlandse districten te stimuleren.