Alerte winkelier betrapt veelpleger opnieuw dankzij camerabeelden

  • September 30, 2025

Een oplettende winkelier in Lelydorp heeft zondag een bekende veelpleger op heterdaad aangehouden, nadat hij de man herkende van eerdere camerabeelden van een diefstal in zijn supermarkt.

Volgens de politie van Lelydorp had de winkelier, L.G., een dag eerder aangifte gedaan van diefstal door een manspersoon van gemengd ras. De verdachte was daarbij duidelijk vastgelegd op beveiligingsbeelden terwijl hij goederen wegnam.

Tot grote verbazing van de winkelier verscheen dezelfde man zondag opnieuw in de zaak. Toen hij via de live camerabeelden zag dat de verdachte wederom goederen probeerde te stelen, greep hij direct in en hield hem zelf aan, waarna hij de politie inschakelde.

De verdachte, de reeds bij de politie bekende G.R., werd door agenten overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

