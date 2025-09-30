Trump ziet ‘echte kans’ op vredesakkoord in Midden-Oosten

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft zich optimistisch uitgelaten over de mogelijkheid van een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Voorafgaand aan zijn ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak Trump van “een echte kans voor grootsheid” in de regio.

Volgens Amerikaanse media wordt gewerkt aan een voorstel dat een wapenstilstand tussen Israël en Hamas moet omvatten, in ruil voor de vrijlating van gijzelaars. Hoewel de details nog onbekend zijn, zei Trump vastbesloten te zijn om een doorbraak te realiseren.

Zijn uitlatingen komen op een moment van voortdurende gevechten in Gaza en toenemende internationale druk om tot een oplossing te komen. Of Trumps betrokkenheid daadwerkelijk tot een akkoord zal leiden, blijft echter onzeker, gezien eerdere mislukte bemiddelingspogingen.