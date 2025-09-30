Afreximbank bevestigt miljardensteun aan Suriname voor olie- en ontwikkelingsprojecten

President Jennifer Simons heeft tijdens de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in

New York een vruchtbaar overleg gevoerd met Benedict Oramah, president en voorzitter van de

Afrikaanse Export- en Importbank (Afreximbank). Tijdens dit gesprek werd Suriname

geïnformeerd over de miljardeninvesteringen die de bank plant in de olie-industrie en andere

ontwikkelingsprojecten.

Volgens Sergio Akiemboto, Chief of Staff van het Kabinet van de President, bevestigde

Afreximbank haar eerdere toezegging om ruim USD 1,7 miljard te investeren in de Surinaamse

olie-industrie. Deze financiering stelt Staatsolie in staat om voor 20% te participeren in offshore

blok 58, waar TotalEnergies momenteel verschillende boringen uitvoert.

Daarnaast kwamen mogelijkheden binnen het Local Content Facility-programma van USD 5

miljard aan bod. Dit programma stimuleert lokale participatie in strategische sectoren, waaronder

de ontwikkeling van een houtverwerkingsindustriepark. Het initiatief sluit aan bij Surinames

streven naar economische diversificatie en minder afhankelijkheid van grondstoffenexport.

Afreximbank heeft verder steun toegezegd aan Surinaamse financiële instellingen, waaronder

correspondentbankdiensten en handelsfinancieringslijnen. Deze moeten bijdragen aan meer

liquiditeit en regionale integratie.

De toezeggingen vormen een van de grootste investeringspakketten van Afreximbank in het

Caribisch gebied. Ze worden beschouwd als een belangrijke impuls voor de offshore-

energiesector en de structurele transformatie van de Surinaamse economie.

Akiemboto laat weten dat partijen afspraken hebben gemaakt over het vervolgtraject: “De

vertegenwoordiger van Afreximbank in Barbados zal binnenkort naar Suriname afreizen om de

verdere samenwerking vorm te geven.”