Huurcommissie krijgt nieuwe impuls: wet wordt aangepast aan Surinaamse realiteit

De huurcommissie, ingesteld onder de vernieuwde huurwet van 2020, heeft tot dusver nooit

gefunctioneerd. De wet mist bovendien nog formele bekrachtiging door de Staatsraad, waardoor

de juridische basis wankel blijft. Volgens onderminister Danielle van Windt en beleidsadviseur

Aristo Kelly wordt nu gewerkt aan een herstart van de huurcommissie met beleid dat beter

aansluit op de Surinaamse sociaaleconomische realiteit.

De vernieuwde wet, gebaseerd op buitenlandse modellen, wordt geëvalueerd om werkbaarder te

maken voor Suriname. In dit kader volgt overleg met onder meer de Associatie van Makelaars en

de Algemene Aannemers Vereniging om een transparant puntensysteem te ontwikkelen dat

redelijke huurprijzen waarborgt.

Een ander aandachtspunt is het innen van huur in vreemde valuta. Er komen voorstellen om

verhuurders te stimuleren huur in Surinaamse dollars (SRD) te vragen, wat bijdraagt aan

betaalbaarheid en toegankelijkheid voor lokale huurders.

Met de verwachte economische groei stijgt de woningvraag. Daarom richt het beleid zich op een

evenwichtige huurmarkt die zowel huurders beschermt als verhuurders motiveert te blijven

investeren.

Suriname werkt hiervoor samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en Nederlandse

gemeenten aan technische ondersteuning en kennisuitwisseling. Het doel is een duurzaam en

breed gedragen systeem, dat niet afhankelijk is van politieke veranderingen maar bijdraagt aan

stabiliteit, rechtvaardigheid en groei.