Huurcommissie krijgt nieuwe impuls: wet wordt aangepast aan Surinaamse realiteit

De huurcommissie, ingesteld onder de vernieuwde huurwet van 2020, heeft tot dusver nooit
gefunctioneerd. De wet mist bovendien nog formele bekrachtiging door de Staatsraad, waardoor
de juridische basis wankel blijft. Volgens onderminister Danielle van Windt en beleidsadviseur
Aristo Kelly wordt nu gewerkt aan een herstart van de huurcommissie met beleid dat beter
aansluit op de Surinaamse sociaaleconomische realiteit.
De vernieuwde wet, gebaseerd op buitenlandse modellen, wordt geëvalueerd om werkbaarder te
maken voor Suriname. In dit kader volgt overleg met onder meer de Associatie van Makelaars en
de Algemene Aannemers Vereniging om een transparant puntensysteem te ontwikkelen dat
redelijke huurprijzen waarborgt.
Een ander aandachtspunt is het innen van huur in vreemde valuta. Er komen voorstellen om
verhuurders te stimuleren huur in Surinaamse dollars (SRD) te vragen, wat bijdraagt aan
betaalbaarheid en toegankelijkheid voor lokale huurders.
Met de verwachte economische groei stijgt de woningvraag. Daarom richt het beleid zich op een
evenwichtige huurmarkt die zowel huurders beschermt als verhuurders motiveert te blijven
investeren.
Suriname werkt hiervoor samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en Nederlandse
gemeenten aan technische ondersteuning en kennisuitwisseling. Het doel is een duurzaam en
breed gedragen systeem, dat niet afhankelijk is van politieke veranderingen maar bijdraagt aan
stabiliteit, rechtvaardigheid en groei.