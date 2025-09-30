SEOB: Voorzichtig herstel in overheidsfinanciën, maar structurele problemen blijven

De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) meldt in haar jongste analyse dat de

overheidsfinanciën in juni 2025 tekenen van herstel vertonen. Toch waarschuwt de instantie dat

structurele begrotingsproblemen nog niet zijn opgelost.

De primaire rekening sloot juni af met een overschot van SRD 580,1 miljoen, terwijl de totale

rekening een positief saldo van SRD 270,3 miljoen liet zien. Deze verbetering komt vooral door

het seizoenseffect van belastinginning, benadrukt de SEOB. “Incidentele verbeteringen

compenseren de structurele tekorten niet.” De instantie pleit voor duurzame hervormingen om de

inkomstenbasis te versterken en uitgaven te beheersen.

De schuldquote daalde in juli licht naar 84,5% van het BBP (internationale definitie) en 108,9%

(wettelijke definitie). Hoewel dit een daling van ruim één procentpunt betekent, blijft de schuld

ruim boven het wettelijk plafond van 60%. De SEOB adviseert een geïntegreerde aanpak met

betere belastinginning, actief schuldbeheer en investeringen in productieve sectoren.

In de bankensector bleven de leenrentes hoog (14,5%) en spaarrentes op 6,5%. De

solvabiliteitsratio verbeterde licht naar 22,5%, wat wijst op een sterke kapitaalpositie.

Tegelijkertijd steeg het aandeel niet-renderende leningen naar 6,6%, een zorgpunt voor de

financiële stabiliteit. De SEOB dringt aan op strak risicobeheer en herziening van het

rentebeleid.