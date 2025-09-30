Staatsolie hanteert vaste regels voor overheidsafdrachten

  • September 30, 2025

Staatsolie Maatschappij Suriname (SMS) benadrukt dat haar afdrachten aan de overheid jaarlijks
worden berekend volgens vaste regels en internationale standaarden. Volgens algemeen directeur
Annand Jagesar vloeit 68% van de winst via belastingen, dividend en royalty’s naar de Staat.

De afdrachten bestaan uit btw, verbruiksbelasting op brandstof, loon- en inkomstenbelasting,
dividend en royalty’s uit goudparticipaties. “Deze regels worden elk boekjaar consequent
toegepast,” aldus Jagesar.

De winst wordt vooral beïnvloed door de daling van olieprijzen: van USD 78 per vat in 2024
naar USD 66 in 2025. Ook de inkomsten uit ondertekeningsbonussen namen af. Daarnaast
drukken rentelasten uit de lening voor Staatsolie’s 20% participatie in het GranMorgu-project op
de resultaten.

Vanaf 2028 verwacht de overheid fors hogere inkomsten uit GranMorgu: ongeveer USD 500
miljoen in 2028, oplopend tot USD 2 miljard in 2029.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)