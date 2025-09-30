Staatsolie hanteert vaste regels voor overheidsafdrachten

Staatsolie Maatschappij Suriname (SMS) benadrukt dat haar afdrachten aan de overheid jaarlijks

worden berekend volgens vaste regels en internationale standaarden. Volgens algemeen directeur

Annand Jagesar vloeit 68% van de winst via belastingen, dividend en royalty’s naar de Staat.

De afdrachten bestaan uit btw, verbruiksbelasting op brandstof, loon- en inkomstenbelasting,

dividend en royalty’s uit goudparticipaties. “Deze regels worden elk boekjaar consequent

toegepast,” aldus Jagesar.

De winst wordt vooral beïnvloed door de daling van olieprijzen: van USD 78 per vat in 2024

naar USD 66 in 2025. Ook de inkomsten uit ondertekeningsbonussen namen af. Daarnaast

drukken rentelasten uit de lening voor Staatsolie’s 20% participatie in het GranMorgu-project op

de resultaten.

Vanaf 2028 verwacht de overheid fors hogere inkomsten uit GranMorgu: ongeveer USD 500

miljoen in 2028, oplopend tot USD 2 miljard in 2029.