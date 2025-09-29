Bouva pleit voor sterkere stem Global South

  • September 29, 2025

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS)
heeft tijdens de high-level meeting van Like-minded Global South Countries opgeroepen tot een
sterkere rol van de Global South in mondiale besluitvorming.

Hij benadrukte de waarde van de samenwerking met India en pleitte voor hervorming van het
multilaterale systeem, waaronder een uitbreiding van de VN-Veiligheidsraad.

Bouva wees op Surinames positie als koolstof-negatief land en riep op tot partnerschappen om
deze status te benutten voor duurzame ontwikkeling. Ook wees hij op investeringskansen via
Suriname Investment & Trade Agency (SITA), vooral in toerisme en landbouw, en benadrukte
het belang van tastbare resultaten voor de bevolking en de gezamenlijke kracht van de Global
South.

