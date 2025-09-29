Volksgezondheid waarschuwt voor gezondheidsrisico’s door aanhoudende hitte

Suriname ervaart momenteel uitzonderlijk hoge temperaturen, wat volgens het Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s, vooral voor

ouderen, jonge kinderen en mensen met chronische aandoeningen.

De hitte veroorzaakt bij veel mensen klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en

uitdroging. Het ministerie roept daarom op om eenvoudige maar effectieve maatregelen te nemen

om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Adviezen van Volksgezondheid: Drink voldoende water en vermijd alcohol en cafeïne; beperk

lichamelijke inspanning tijdens de heetste uren; Zoek verkoeling of schaduwrijke plekken op;

draag lichte ademende kleding; let extra op kwetsbare personen zoals ouderen en kinderen.

Het ministerie benadrukt het belang van zorg voor elkaar: “Laten we samen alert blijven en de

risico’s van extreme temperaturen beperken,” aldus Volksgezondheid. De situatie wordt

nauwlettend gevolgd en bij nieuwe ontwikkelingen zal de samenleving worden geïnformeerd.