CEBUMA Zet Stap naar Modernisering met Nieuw Gebouw

Het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) krijgt een nieuwe huisvesting en
een nieuwe richting. Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning legde op 26
september de eerste steen van het nieuwe gebouw en kondigde aan dat CEBUMA zal
transformeren tot het reken- en datacentrum van de overheid.
Volgens de minister markeert dit project het begin van een tijdperk van modernisering en
samenwerking. “Een prettige werkomgeving stimuleert betere resultaten. Dit gebouw zal daaraan
bijdragen,” aldus Wijnerman.
Directeur Arnold Amatkarijo benadrukte dat CEBUMA met deze stap beter kan inspelen op de
administratieve en digitale behoeften van de overheid. Ook vakbondsvoorzitter Hugo Blanker
sprak zijn steun uit en verwacht dat de medewerkers onder betere omstandigheden zullen kunnen
presteren.
Met deze ontwikkeling wordt gewerkt aan een sterke basis voor de toekomst van CEBUMA
binnen het financieel-administratieve systeem van Suriname.