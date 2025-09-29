CEBUMA Zet Stap naar Modernisering met Nieuw Gebouw

Het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) krijgt een nieuwe huisvesting en

een nieuwe richting. Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning legde op 26

september de eerste steen van het nieuwe gebouw en kondigde aan dat CEBUMA zal

transformeren tot het reken- en datacentrum van de overheid.

Volgens de minister markeert dit project het begin van een tijdperk van modernisering en

samenwerking. “Een prettige werkomgeving stimuleert betere resultaten. Dit gebouw zal daaraan

bijdragen,” aldus Wijnerman.

Directeur Arnold Amatkarijo benadrukte dat CEBUMA met deze stap beter kan inspelen op de

administratieve en digitale behoeften van de overheid. Ook vakbondsvoorzitter Hugo Blanker

sprak zijn steun uit en verwacht dat de medewerkers onder betere omstandigheden zullen kunnen

presteren.

Met deze ontwikkeling wordt gewerkt aan een sterke basis voor de toekomst van CEBUMA

binnen het financieel-administratieve systeem van Suriname.