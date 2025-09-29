Minister Huur voert kennismakingsgesprek met Stichting Planbureau Suriname

Minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling (RO) ontving op dinsdag 23 september een

delegatie van de Stichting Planbureau Suriname, onder leiding van Jennifer Jowintinie-Lont.

Tijdens het oriëntatiegesprek werden agenda’s uitgewisseld en mogelijkheden besproken om de

samenwerking tussen het ministerie en het planbureau te versterken.

Het Planbureau gaf aan dat analyses en evaluaties van jaarplannen de uitvoering van RO-

doelstellingen in rurale gebieden kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd werden uitdagingen

besproken, zoals de uitgestrektheid van de gebieden, hoge vliegkosten en gebrek aan data. Het

instituut adviseerde het ministerie trainingen te organiseren voor districtscommissarissen (DC’s)

en het Instituut voor Bestuursambtenaren in Suriname (IBAS).

Minister Huur benadrukte dat het ministerie al voorbereidingen treft voor deze trainingen, de

benoeming van een bestuur voor IBAS en de oprichting van een statistiekunit binnen RO. Beide

partijen spraken de intentie uit om nauwe samenwerking voort te zetten, met als doel effectiever

regionaal beleid en betere uitvoering van beleidsprogramma’s.