Illegale visverkopers in Paramaribo-Midden zoeken samen met dc naar oplossing

Ongeveer twaalf straatvisverkopers hebben gisteren een constructief gesprek gehad met

districtscommissaris Ruchsana Ilahibaks van Paramaribo-Midden om een oplossing te vinden

voor hun verkoopactiviteiten. Ilahibaks benadrukte dat het gesprek rustig verliep en dat de

verkopers bereid zijn mee te werken aan ordening. “Verkopen op straat, langs de weg of op het

trottoir is niet netjes. We willen duidelijkheid en structuur brengen,” aldus de dc.

Tijdens de ontmoeting werd ook aandacht besteed aan hygiëne en voedselveiligheid. Ilahibaks

wees erop dat producten op de markt worden gekeurd en verkopers vergunningen hebben, terwijl

dat bij straatverkoop niet gegarandeerd is. Het streven is om de verkopers een plek in de markt te

geven en hen te voorzien van de juiste vergunningen, zodat ze weten aan welke regels ze zich

moeten houden. Overleg met de marktmeester moet nog bepalen waar zij precies geplaatst

kunnen worden.

Voorlopig is afgesproken dat de verkopers twee weken de tijd krijgen, waarin verdere

gesprekken plaatsvinden. De groep deed zelf ook enkele voorstellen, die verder onderzocht

zullen worden. “Binnen twee weken moet er duidelijkheid zijn over de te volgen aanpak,” sluit

Ilahibaks af.