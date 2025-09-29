Vier verdachten aangehouden na gewapende overval op Prinsessestraat

Vier personen, D.P. (45), S.D. (28), J.B. (23) en N.P., zijn door de politie aangehouden in

verband met een gewapende overval op maandag 22 september 2025 aan de Prinsessestraat in

Paramaribo. Bij de overval werden twee Braziliaanse vrouwen, die bezig waren hun

boodschappen uit te laden, bedreigd met een vuurwapen en een scherp voorwerp en beroofd van

sieraden, mobiele telefoons en geld in SRD en Euro.

Dankzij de locatiegegevens van het gebruikte blauwgelakte huurvoertuig kon de politie op

dinsdag 23 september de verdachten opsporen en in de boeien slaan. Bij D.P. werd een groot

geldbedrag in beslag genomen, en uit onderzoek bleek dat J.B. het voertuig in opdracht van D.P.

had gehuurd.

Alle vier verdachten zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld na overleg met het

Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.