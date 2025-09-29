28 Surinaamse politieambtenaren naar Korpsweek op Curaçao

Een delegatie van 28 leden van het Korps Politie Suriname (KPS) is vrijdag 26 september 2025

naar Curaçao vertrokken voor deelname aan de jaarlijkse Korpsweek. Het evenement brengt alle

politiekorpsen van het Koninkrijk der Nederlanden samen en biedt gelegenheid tot

kennisuitwisseling, samenwerking en sportieve competitie.

De KPS-delegatie, onder leiding van inspecteur Manelise Ons-Toney, neemt deel aan

verschillende sporten zoals voetbal, softbal, basketbal en domino. Het hoofddoel is om het korps

trots te maken door goede prestaties en tegelijk de communicatie en netwerken met collega-

korpsen uit andere landen te versterken.

Tijdens de Korpsweek wordt op woensdag 1 oktober 2025 de Korpsdag gevierd ter gelegenheid

van de 76e verjaardag van het Korps Politie Curaçao. Het programma omvat een dankdienst, een

defilé en een receptie. De Korpsweek duurt in totaal elf dagen en eindigt op 6 oktober 2025.