Gewapende overval op reisbureau: vijf verdachten in verzekering gesteld

Na een gewapende overval op een reisbureau aan de Doebestraat in Paramaribo op 11 september

2025, heeft de politie vijf personen aangehouden. C.A. en H.R. werden als eerste opgepakt; zij

worden verdacht van het beroven van de adviseur van het bureau, A.I., onder dreiging van een

vuurwapen. Hierbij werden geldbedragen in USD en EUR en een laptop buitgemaakt.

Tijdens het vervolgonderzoek werden drie anderen, I.K. alias “Wishal”, A.I. en K.B.,

aangehouden. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de overval. Bij de

aanhouding van H.R. werden een voertuig, contant geld, sieraden en een mobiele telefoon in

beslag genomen. De auto die gebruikt werd bij de overval was gehuurd door H.R. en

doorverhuurd aan de voortvluchtige verdachte “Makoe”, alias “Maeduack”.

Alle vijf verdachten zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie zet de

zoektocht naar de voortvluchtige “Makoe” voort en roept iedereen met informatie op contact op

te nemen met het Command Center via 115.