RBTO pakt Braziliaanse roversbende en taxichauffeur op

In de vroege ochtend van donderdag 25 september 2025 heeft het Regio Bijstand Team Oost

(RBTO), in samenwerking met de afdeling Kapitale Delicten (KD), een Braziliaanse roversbende

opgepakt op de weg naar Langatabiki. Het gaat om de Brazilianen J.D. (44), S.N. (39), H.C. (46)

en een betrokken taxichauffeur, G.D.

Het viertal wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval op een

goudnederzetting in het Tomatu-gebied en illegaal wapenbezit. Tijdens een controle in het

voertuig werden onderdelen van wapens en meerdere illegale vuurwapens aangetroffen en in

beslag genomen. Ook blijkt dat J.D. gezocht wordt voor een moordzaak op basis van een

internationaal aanhoudingsbevel uit Frans-Guyana.

De verdachten zijn ter voorgeleiding overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Na overleg

met het Openbaar Ministerie zijn zowel de Brazilianen als de taxichauffeur hangende het

onderzoek door de politie in verzekering gesteld.