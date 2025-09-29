RBTO pakt Braziliaanse roversbende en taxichauffeur op

In de vroege ochtend van donderdag 25 september 2025 heeft het Regio Bijstand Team Oost
(RBTO), in samenwerking met de afdeling Kapitale Delicten (KD), een Braziliaanse roversbende
opgepakt op de weg naar Langatabiki. Het gaat om de Brazilianen J.D. (44), S.N. (39), H.C. (46)
en een betrokken taxichauffeur, G.D.
Het viertal wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval op een
goudnederzetting in het Tomatu-gebied en illegaal wapenbezit. Tijdens een controle in het
voertuig werden onderdelen van wapens en meerdere illegale vuurwapens aangetroffen en in
beslag genomen. Ook blijkt dat J.D. gezocht wordt voor een moordzaak op basis van een
internationaal aanhoudingsbevel uit Frans-Guyana.
De verdachten zijn ter voorgeleiding overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Na overleg
met het Openbaar Ministerie zijn zowel de Brazilianen als de taxichauffeur hangende het
onderzoek door de politie in verzekering gesteld.