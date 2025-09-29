Politie Rijsdijk arresteert drie verdachten voor woninginbraken

De politie van bureau Rijsdijk heeft maandag 22 september 2025 drie verdachten aangehouden
in verband met woninginbraken op twee afzonderlijke adressen binnen het politieressort. Het
gaat om W.A., S.O. en P.S., die eerder in september door de benadeelden G.M. en O.M. werden
aangegeven.
Tijdens het politieonderzoek werden de verdachten duidelijk herkend op camerabeelden van de
inbraken. Na gerichte opsporing werden zij op 22 september aangehouden. Bij hun aanhouding
werd een aanzienlijke hoeveelheid goederen gevonden, waarvan de herkomst niet kon worden
verklaard, evenals drugs. Zowel de goederen als de drugs zijn in beslag genomen voor verder
onderzoek.
Het drietal is ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en, na afstemming met het
Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de woninginbraken wordt
voortgezet.