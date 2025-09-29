Politie Rijsdijk arresteert drie verdachten voor woninginbraken

De politie van bureau Rijsdijk heeft maandag 22 september 2025 drie verdachten aangehouden

in verband met woninginbraken op twee afzonderlijke adressen binnen het politieressort. Het

gaat om W.A., S.O. en P.S., die eerder in september door de benadeelden G.M. en O.M. werden

aangegeven.

Tijdens het politieonderzoek werden de verdachten duidelijk herkend op camerabeelden van de

inbraken. Na gerichte opsporing werden zij op 22 september aangehouden. Bij hun aanhouding

werd een aanzienlijke hoeveelheid goederen gevonden, waarvan de herkomst niet kon worden

verklaard, evenals drugs. Zowel de goederen als de drugs zijn in beslag genomen voor verder

onderzoek.

Het drietal is ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en, na afstemming met het

Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de woninginbraken wordt

voortgezet.